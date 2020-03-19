Владимир Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

Подробности телефонных переговоров не раскрываются.

В четверг, 19 марта, глава Российской Федерации Владимир Путин и лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели переговоры по телефону, которые состоялись по инициативе российской стороны. Подробности телефонного разговора не раскрываются. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на китайское Центральное телевидение.