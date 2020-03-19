МИД РФ: Украина готовит провокацию в Крыму

Мария Захарова призвала Украину отказаться от идеи организации провокации на границе с Крымом.

Украинская сторона готовит новую провокацию в Крымской Республике, которая должна состояться 3 мая. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, некий "Марш на Крым" организовывают члены так называемого "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация, запрещенная в России), они планируют прорваться на территорию Крыма через российскую государственную границу. Также Захарова призвала украинскую сторону отказаться от подобных действий.

Ранее в эфире украинского телеканала "Пятый канал" бывший депутат Верховной рады, глава организации "Меджлиса" Рефат Чубаров заявил, что его сторонники в начале мая собираются пересечь границу с полуостровом. При этом экс-депутат добавил, что они готовы к силовому сценарию развития событий, пишет РИА Новости.