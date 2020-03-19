В ЕС заявили, что Россия сеет панику

EEAS утверждает, что российские СМИ стремятся посеять панику, а также подорвать европейское общество изнутри.

Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) выступила с обвинениями в адрес российских государственных и «прокремлевских» СМИ, заявив, что они распространяют недостоверную информацию о пандемии коронавируса для обострения кризиса на Западе. Как пишут «Ведомости», об этом говорится в статье The Financial Times.

В частности, как утверждает EEAS, цель российской компании – создание «сомнения, паники и страха». Кроме этого, есть и некая, более широкая стратегия «подрыва европейского общества изнутри», российские СМИ препятствуют эффективному реагированию на ситуацию с распространением COVID-19.