Страны НАТО увеличили расходы на оборону

Йенс Столтенберг заявил, что вооруженные силы НАТО могут помочь в борьбе с пандемией коронавируса.

Страны-союзники Североатлантического альянса в прошлом году увеличили расходы на оборону, соответствующие инвестиции выросли на 4,6%. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ежегодный отчет по итогам работы НАТО, который представил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

По его словам, страны-союзники выполняют поставленные задачи, а также отметил, что вооруженные силы Североатлантического альянса могут помочь в борьбе с пандемией коронавируса, пишет РИА Новости.