В РФ за сутки выявили 52 новых случая заражения COVID-19

Все госпитализированные недавно вернулись из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу.

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в РФ сообщил, что за минувшие 24 часа в стране зафиксировали 52 новых случая заболевания инфекцией COVID-19. Уточняется, что 12 инфицированных находятся в Москве, по 5 - в Московской и Свердловской областях, по 3 - в Тульской области, Хабаровском и Красноярском краях, по 2 - в Краснодарском крае, Тамбовской, Кировской, Воронежской областях, по 1 - в Санкт-Петербурге, Якутии, Чувашии, Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае, Саратовской, Нижегородской, Оренбургской, Ивановской, Рязанской, Новосибирской, Мурманской и Тверской областях. В штабе подчеркнули, что все госпитализированные недавно приехали из стран с неблагополучной обстановкой по COVID-19.

На сегодняшний день в РФ зарегистрировали 199 случаев заболевания новым типом коронавируса.