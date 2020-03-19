Власти РФ разрешили МСБ временно не платить за страховку и аренду

Михаил Мишустин заявил, что власти страны ввели дополнительные меры для поддержки МСБ из-за коронавируса.

Глава российского правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что власти РФ решили ввести новые меры для поддержки секторов экономики страны, которые оказались в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса. В частности, малому и среднему бизнесу на три месяца предоставят отсрочку по уплате страховых взносов, а также временную отсрочку для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.