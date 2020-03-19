Минфин начал продажу валюты из ФНБ для покупки доли Сбербанка

Объем средств ФНБ достиг 12,2 трлн рублей.

Министерство финансов Российской Федерации начало продажу валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для осуществления сделки по покупке доли Сбербанка у Центрального Банка. Уточняется, что 16 марта министерство перечислило в ФНБ нефтегазовые доходы за прошлый год, в результате чего объем средств фонда достиг 12,2 трлн рублей, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что глава России Владимир Путин подписал пакет законов, которые касаются покупки кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка.