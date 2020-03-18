Президент подписал закон о покупке доли Сбербанка у ЦБ
18.03.2020 18:58
Комментарии
Стоимость покупки составит примерно 2,5 трлн рублей.
Лидер Российской Федерации Владимир Путин подписал пакет законов о покупке правительством доли Сбербанка у Центрального Банка. Соответствующие документы размещены на официальном ресурсе правовой информации, пишет RT.
Ранее сообщалось, что российское правительство собирается выкупить у Центробанка пакет акций Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния. Стоимость покупки составит примерно 2,5 трлн рублей.
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий