Президент подписал закон о покупке доли Сбербанка у ЦБ

Стоимость покупки составит примерно 2,5 трлн рублей.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин подписал пакет законов о покупке правительством доли Сбербанка у Центрального Банка. Соответствующие документы размещены на официальном ресурсе правовой информации, пишет RT.

Ранее сообщалось, что российское правительство собирается выкупить у Центробанка пакет акций Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния. Стоимость покупки составит примерно 2,5 трлн рублей.