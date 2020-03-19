Путин: Россия должна "быть готова к любому развитию событий"

Президент РФ считает, что в борьбе с коронавирусом нужно работать на опережение.

В четверг, 19 марта, президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что страна должна "быть готова к любому развитию событий" в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме того Развожаев рассказал главе государства о предпринимаемых мерах по предотвращению распространения вируса: 77 человек с подозрением на COVID-19 отправили на карантин, а еще 8 россиян находятся в инфекционной больнице. Врио губернатора Севастополя подчеркнул, что на данный момент нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом, однако власти города на всякий случай проводят проверки на наличие инфекции.

По словам Путина, в сложившейся ситуации руководство города ведет себя правильно, так как в борьбе с вирусом нужно работать на опережение, пишет ТАСС.