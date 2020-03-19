Комендантского часа в Москве не будет

В Минобороны заявили, что МО РФ не выпускало подобных распоряжений.

В Министерстве обороны РФ прокомментировали слухи о том, что в Москве якобы вводится комендантский час из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает РИА Новости, ранее информация об этом стала распространяться в социальных сетях. Представители министерства подчеркнули, что подобные сообщения – это фальшивка. Более того, в пресс-службе МО РФ подчеркнули, что никаких документов такого содержания или оформления министерством не выпускалось. При этом, как отмечается, Вооруженные силы РФ несут службу в прежнем режиме.