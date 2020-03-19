В Краснодаре 90-летний слесарь-универсал побил рекорд по длительности работы на одном месте

Сегодня, 19 марта, отмечает 90-летний юбилей старейший работник станкостроительного завода имени Седина Виталий Петрович Образцов, который проработал на заводе более 70 лет.

В Краснодаре отмечает 90-летний юбилей Виталий Петрович Образцов, проработавший более 70 лет на одном рабочем месте: в первом механическом цехе старейшего на Кубани станкостроительного завода имени Седина.

В 1948 году после ремесленного училища он пришел на полуразрушенное предприятие, где в механосборочном корпусе не было даже крыши. Работа стала для парня не просто вторым домом, а многопрофильным хозяйством, где всюду требовалось приложить руки.

Освоил токарный станок, затем сверлильный, протяжной и другие. Продолжая выполнять задания на станках, со временем он стал в цехе незаменимым слесарем-универсалом. Вручную доводил до нужного состояния детали, шлифовал пружины, обрабатывал шлицевые поверхности. Сверлил различные отверстия, нарезал резьбы. Маркировал продукцию, не глядя, настолько точно выработался навык. Для многих поколений рабочих он стал Образцом, как до сих пор его называют на заводе.