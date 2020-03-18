Столичным компаниям рекомендуют перевести сотрудников на удаленную работу

Сергей Собянин подчеркнул, что работа на дому предполагает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы.

В связи с угрозой распространения инфекции COVID-19 столичные власти посоветовали московским компаниям по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы. Отмечается, что в первую очередь это касается женщин, дети которых до 12 апреля не будут посещать школу. Об этом в среду мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге.

Он пояснил, что лучшим средством борьбы с вирусом является уменьшение контактов с внешним миром. Также он подчеркнул, что удаленный режим работы предполагает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы. Кроме того Собянин призвал компании не подменять эту меру вынужденными отпусками за свой счет, пишет ТАСС.