Австралия закрывает границу для иностранцев

По словам премьер-министра Скотта Моррисона, много случаев заболевания коронавирусом связано с приездом иностранцев.

Австралия закрывает границу для граждан других стран. Как пишет Газета.ру со ссылкой на Reuters, причиной этого является эпидемия коронавируса. Комментируя ситуацию, премьер-министр Скотт Моррисон пояснил, что много случаев заболевания связано с приездом иностранцев. Как уточняется, запрет начинает действовать 20 марта в девять часов вечера.

Также, как сообщалось ранее, один из крупнейших ретейлеров Австралии Coles ограничил продажу ряда товаров, в том числе макарон, муки, риса, бумажных салфеток и так далее. В частности, дезинфицирующие средства продаются не больше двух единиц на человека.