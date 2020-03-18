Евросоюз закрывает границы для иностранцев

Ранее инициатива соответствующего содержания поступила от представителей Еврокомиссии.

В ЕС приняли решение закрыть въезд для граждан стран, которые не входят в Евросоюз. Как пишет «Коммерсант», об этом проинформировала канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, соответствующее решение было принято во время экстренного саммита глав стран ЕС. Ранее инициатива поступила от представителей Еврокомиссии.

Уточняется, что ограничение носит временный характер, и будет действовать в течение тридцати дней. Германия, как подчеркнула Меркель, вводит запрет на въезд для жителей не европейских стран незамедлительно.