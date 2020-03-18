В гробнице знатной китаянки IX века обнаружены кости ослов, которых она использовала для игры в поло

Знатная китаянка была обнаружена похороненной в могиле с ослами, которых она использовала для игры в поло более 1000 лет назад.

Кости ослов были найдены в могиле Цуй Ши, китайской дворянки, умершей в 878 г. н. э. в городе под названием Сиань, расположенном на северо-западе КНР.

На фото изображена керамическая фигурка осла, найденнная в Сиане.

Изображение: cambridge.org.

Археологи были немало удивлены тому, что «рабочих животных» похоронили вместе с дворянкой.

«Ослы были первыми вьючными животными, своего рода «паровыми двигателями» того времени, однако мы практически ничего не знаем об их использовании в Восточной Азии», – сообщила Фиона Маршалл, археолог из Департамента антропологии Вашингтонского университета (город Сент-Луис, штат Миссури, США).

Ослы, похороненные в гробнице знатной китаянки периода правления династии Тан, дали исследователям возможность понять роль этих животных в восточноазиатских обществах.

На фото: гробница Цуй Ши

Статья с результатами работы исследователей представлена на страницах издания Antiquity.

У Цуй Ши, не было причин использовать ослов в повседневной жизни, не говоря уже о том, чтобы жертвовать ими ради своей загробной жизни, считает археолог Сонгмей Ху из Академии археологии провинции Шэньси.

«Это первый раз, когда подобное захоронение было обнаружено», - отмечают специалисты.

Поло было популярно в Китае в период правления династии Тан (618 - 907 гг. н. э).

«Игра в поло считалась опасной, когда в нее играли сидя на больших лошадях, поэтому некоторые китайские дворяне предпочитали играть в «ослиное поло»», - заметили исследователи.

Специалистами было проведено радиоуглеродное датирование и изучены останки костей ослов, обнаруженных в гробнице знатной китаянки. В итоге археологи пришли к выводу, что действительно эти животные использовались для игры в поло, пишет foxnews.com.