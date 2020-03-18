Минэкономразвития готовит закон о введении моратория на банкротство

Ведомство должно подготовить документ о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве к 1 апреля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Минэкономразвития подготовить новый проект закона, который введет на территории России мораторий на банкротство. Ведомство должно подготовить документ к 1 апреля текущего года. Специалистам министерства также рекомендовано ускорить подготовку проекта федерального закона, устанавливающего процедуру реструктуризации долгов организаций.

При этом, глава правительства отметил, что до тех пор, пока данные документы не вступят в силу, органам власти не стоит инициировать банкротства тех организаций, у которых есть какие-либо просроченные долговые обязательства, как перед бюджетами регионов, так и кредитными организациями.

Также, премьер поручил ускорить доработку законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части внесудебного банкротства гражданина", чтобы парламент смог как можно скорее рассмотреть его во втором чтении. Документ вводит на территории страны упрощенную бесплатную процедуру урегулирования долгов для граждан, имеющих низкий уровень ежемесячных доходов, которых не хватает для погашения взятых долговых обязательств, пишет РИА Новости.