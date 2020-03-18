ТПП требует защитить малый и средний бизнес
Порядка 3 млн представителей малого и среднего предпринимательства могут лишиться бизнеса, из-за чего 8,6 млн человек потеряют работу.
Одной из важнейших задач правительства в условиях экономического стресса из-за коронавируса является поддержка представителей малого и среднего бизнеса. Так считает глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.
Ситуация, по мнению экспертов ТПП очень напряженная:
- в сложившихся на сегодняшний день условия отсутствия спроса каждый третий представитель малого бизнеса сможет поддерживать работоспособность только в течение одного квартала, а половина из них считает, что вновь поднять бизнес уже не сможет;
- порядка 3 млн представителей МСП находятся под угрозой закрытия;
- сложившаяся ситуация приведет к сокращению рабочих мест, в связи с чем, потерять работу могут 8,6 млн человек.
Поэтому, первому вице-премьеру Андрею Белоусову было направлено порядка 40 предложений для включения в пакет мер правительства по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) в сложившихся экономических условиях.
Что предлагает ТПП:
- предоставить представителям МСП отсрочку по уплате налогов во все уровни бюджетов, сроком на шесть месяцев;
- снизить НДС до 10%;
- запретить кредитным организациям блокировать банковские счета, кроме тех случаев, когда блокировка происходит по судебным приказам и постановлениям судебных приставов;
- отменить налоги на заработную плату (страховые платежи) для представителей МСП, работающих в наибольшей группе риска: гостиничном бизнесе, туризме, выставочной деятельности, а больничные листы оплачивать из средств Фонда социального страхования;
- приостановить проведение всех видов проверок со стороны всех без исключения контрольно-надзорных органов для всех представителей МСП, кроме тех, деятельность которых может оказать влияние на здоровье населения;
- ввести мораторий на рост всех тарифов естественных монополий.
При этом Катырин отмечает дорогостоящий характер предлагаемых мер, но, по его словам, они полностью оправданы, ведь если в самое ближайшее время не оказать полной и всесторонней поддержки представителям МСП, страна может лишиться системы малого и среднего предпринимательства, которая создавалась с большим трудом, а также столкнуться с новым серьезным кризисом, пишет ТАСС.
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