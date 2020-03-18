Окаменелость эпохи динозавров раскрывает происхождение современных птиц

Меджународная группа палеонтологов обнаружила самую старую окаменелость птиц, датируемую возрастом динозавров, которая соединяет в себе черты современных кур и уток.

Впечатляющее окаменелость, ласково прозванная Wonderchicken («чудо-цыпленок»), включает в себя почти полный череп и датируется менее чем за миллион лет до удара астероида, который уничтожил всех крупных динозавров.

Авторы журнала «Nature», возглавляемые Кембриджским университетом, считают, что новые окаменелости помогают прояснить, почему птицы пережили массовое вымирание в конце мелового периода, а гигантские динозавры - нет.

Детальный анализ черепа показывает, что он сочетает в себе многие черты, общие для современных куроподобных и утиных птиц, что позволяет предположить, что «чудо-цыпленок» близок к последнему общему предку современных кур и уток.

Окаменелость была найдена в известняковом карьере недалеко от бельгийско-голландской границы, что делает ее первой современной птицей эпохи динозавров, найденной в северном полушарии. Мелкие кости привлекли внимание исследователей, поскольку окаменелости птиц эпохи динозавров в истории Земли встречаются очень редко.

Используя рентгеновские снимки с высоким разрешением, исследователи вглядывались в скалу, чтобы увидеть, что лежит под поверхностью. То, что они увидели, всего в одном миллиметре под скалой, оказалось находкой на всю жизнь: почти полный череп птицы, которому 66,7 млн лет.

«Момент, когда я впервые увидел то, что было под скалой, был самым волнующим моментом в моей научной карьере», - сказал доктор Дэниел Филд из Кембриджского отдела наук о Земле, который руководил исследованиями. «Это один из наиболее хорошо сохранившихся черепов ископаемых птиц любого возраста из любой точки мира. Нам почти пришлось ущипнуть себя, когда мы увидели это, зная, что это было из такого важного времени в истории Земли».

Череп, несмотря на его возраст, хорошо узнаваем, как современная птица. Он сочетает в себе много общих черт с группой, в которую входят современные куры и утки. Филд описывает череп как своего рода «смесь» из курицы и утки.

«Истоки разнообразия живых птиц окутаны тайной - кроме того, что мы знаем, что современные птицы возникли в какой-то момент к концу эпохи динозавров, у нас очень мало ископаемых свидетельств о них, пока не ударил астероид», - сказал соавтор Альберт Чен, доктор философии из Кембриджского университета. «Это ископаемое дает нам самое раннее прямое представление о том, какими были современные птицы на начальных этапах их эволюционной истории».

В то время как ископаемое в разговорной речи известно как Wonderchicken, исследователи дали ему немного более элегантное имя Asteriornis maastrichtensis, пишет phys.org.

Тот факт, что окаменелость была найден в Европе, - это еще одна вещь, которая делает ее такой необычной.

«Данные о поздних меловых окаменелостях птиц из Европы крайне редки», - сказал соавтор доктор Джон Джагт из Музея естественной истории Маастрихта в Нидерландах. «Открытие Asteriornis является одним из первых доказательств того, что Европа была ключевой областью в ранней эволюционной истории современных птиц».