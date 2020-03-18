Фрагменты Свитков Мертвого моря в Музее Библии признаны фальшивыми

Команда работников Art Fraud Insights, LLC обнаружила, что все фрагменты Свитков Мертвого моря (DSS), хранящиеся в Музее Библии в Вашингтоне, являются поддельными. Они опубликовали свои выводы на веб-сайте своей компании.

Свитки Мертвого моря - это коллекция свитков, найденных в пещерах Кумран рядом с берегом Мертвого моря. Они были обнаружены пастухом бедуинов в 1946 году. С тех пор эти свитки были идентифицированы как древние еврейские рукописи, созданные за последние три столетия до нашей эры и в первый век нашей эры. Они размещены в Храме Книги на территории Музея Израиля.

Должностные лица Музея Библии получили 16 фрагментов того, что, как утверждается, было дополнительными фрагментами DSS спустя некоторое время после 2002 года. Вскоре после этого другие учреждения, которые получили образцы из тех же коллекций, обнаружили доказательства того, что они не были подлинными фрагментами DSS. Это открытие ставит под сомнение все остальные. Но только в 2017 году Музей Библии открыл свои двери, с гордостью демонстрируя свою коллекцию фрагментов DSS. В следующем году некоторые из них были протестированы Федеральным институтом исследований материалов Германии, и также были признаны поддельными. Это привело к тому, что музей попросил команду Art Fraud Insights, LLC изучить все их фрагменты.

После нескольких месяцев работы команда представила свои результаты, которые Музей Библии обнародовал. Они обнаружили, что материальный состав коллекции не соответствовал исходному фрагменту DSS - они казались скорее древней кожей, чем пергаментом. Что еще более важно, они обнаружили, что современные чернила использовались для печати слов на фрагментах старого материала - они накапливались на старой высушенной коже. Группа также обнаружила доказательства наличия глинистой минеральной пыли, подобной той, которая была обнаружена в пещерах Кумран, которая была применена после того, как было сделано нанесение красок, - доказательство попытки скрыть поддельные материалы ниже.

Окончательный вердикт: фрагменты были не только поддельными, но и были созданы с целью обмана.

До сих пор неизвестно, кто пошел на такие большие шаги, чтобы создать поддельные фрагменты DSS, пишет phys.org.