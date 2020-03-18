Венгрия хочет увеличить поставки российского газа

Венгерский дипломат не уточнил, в каком объеме Будапешт хотел бы закупать российский газ.

18 марта глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече с первым заместителем председателя Совфеда России Николаем Федоровым заявил, что Будапешт планирует увеличить объем поставок российского природного газа. Также он подчеркнул, что в текущем году "Газпром" обязался поставить в страну 1,8 млрд кубометров газа, однако на следующий год Венгрия хочет нарастить поставки голубого топлива из РФ. Петер Сийярто не уточнил, в каком объеме страна хотела бы закупать российский газ, пишет РИА Новости.