Российское судно, способное достроить СП-2, изменило курс

Александр Новак заявил, что судно "Академик Черский" способно достроить "Северный поток - 2", однако на его подготовку потребуется время.

Российское судно "Академик Черский", способное завершить строительство газопровода "Северный поток - 2", снова изменило курс и теперь направляется в сторону Мозамбикского пролива. Об этом передает издание РИА Новости, ссылаясь на данные портала по отслеживанию судов Vesselfinder.

Отмечается, что сейчас трубоукладчик, принадлежащий "Газпрому", направляется в порт Мапуту на юге Мозамбика. Как пишет портал Vesselfinder, российское судно должно прийти туда 23 марта.

Ранее министр энергетики России Александр Новак говорил о том, что "Академик Черский" способен достроить "Северный поток - 2", однако на подготовку судна потребуется время, пишет РИА Новости.