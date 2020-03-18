Цена нефти сорта Brent опустилась ниже $27 за баррель

Такая рекордно низкая стоимость сырья установилась впервые с ноября 2003 года.

В среду, 18 марта, цена нефти сорта Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $27, достигнув уровня $26,49 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Отмечается, что такая рекордно низкая стоимость сырья установилась впервые с ноября 2003 года, пишет РИА Новости.