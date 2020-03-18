Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета в 2020 году
Глава Минфина заявил, что коронавирус и падение цен на нефть негативно сказываются на экономике России.
В среду во время заседания коллегии Федерального казначейства глава Министерства финансов России Антон Силуанов рассказал, что бюджет страны в текущем году будет дефицитным, потому что новая корнавирусная инфекция и обвал цен на нефть негативно сказываются на российской экономике. Он добавил, что государство будет вынуждено задействовать средства ФНБ.
"Для этого он и формировался", - заявил министр.
Помимо этого Силуанов отметил, что наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год, пишет "Известия".
Написать комментарий
А еще я думаю , что депутатом всех уровней нужно установить минимальный базовый оклад а премиальные выплачивать в виде определенного процента от валовой выручки страны согласно КТУ ! Это бы стимулировало их не на сон после буфета , а на быстрое принятие необходимых законов для развития реального сектора экономики , малого и среднего бизнеса ! На период кризиса запретить все митинги и демонстрации ! Провокаторов без суда в тюрьму !
А еще я думаю , что надо срочно разрешить уличную ,сезонную торговлю всем дачникам и огородникам без предварительных требований ! В зимнее время обязать торговые сети ( пятерочки , перекрестки и т.д предоставлять за минимальную плату торговые места фермерам , дачникам и огородникам !
Я думаю , что наконец-то придет понимание того , что нужно поддерживать и любить свой народ и создавать скорейшие условия для его процветания ! За коррупцию и взяточничество-публичный расстрел ! С богатых прогрессивный налог в пользу бедных ! Долгосрочные целенаправленные кредиты на реальный сектор с без процентов ( некоторый период ) . Для малого бизнеса в реальном секторе-минимальные тарифы ! Отменить все преследования малого бизнеса и запретить блокировку счетов , кредитных карт ,даже при наличии судебных приказов ( зачастую тупо выносятся районными судишками по незначительным провинностям) Судебные приказики-парализуют малый и средний бизнес !