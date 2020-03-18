Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета в 2020 году

Глава Минфина заявил, что коронавирус и падение цен на нефть негативно сказываются на экономике России.

В среду во время заседания коллегии Федерального казначейства глава Министерства финансов России Антон Силуанов рассказал, что бюджет страны в текущем году будет дефицитным, потому что новая корнавирусная инфекция и обвал цен на нефть негативно сказываются на российской экономике. Он добавил, что государство будет вынуждено задействовать средства ФНБ.

"Для этого он и формировался", - заявил министр.

Помимо этого Силуанов отметил, что наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год, пишет "Известия".