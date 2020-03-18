Организаторы "Евровидения" отменили конкурс

Конкурс "Евровидение-2020" должен был пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая.

Организаторы "Евровидения" рассказали об отмене международного песенного конкурса. Соответствующее решение было принято из-за пандемии коронавирусной инфекции. Уточняется, что организаторы "Евровидения" рассматривали возможность проведения альтернативного формата данного мероприятия, но в итоге решили его отменить.

В 2020 году песенный конкурс должен был пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая, пишет РИА Новости.