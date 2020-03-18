ЕС обвинил РФ в распространении фейков о COVID-19

Евросоюз считает, что Москва пытается разделить европейское общество.

"Прокремлевские" и российские государственные СМИ запустили кампанию по дезинформации вокруг пандемии коронавируса. В большинстве случаев речь идет о том, что инфекция COVID-19 якобы является искусственно созданной болезнью и используется как оружие. Об этом сообщает международная деловая газета Financial Times, ссылаясь на данные закрытого доклада Евросоюза, созданного 16 марта.

Авторы доклада считают, что Москва, путем распространения недостоверной информации о вирусе, пытается разделить европейское общество, а также подорвать доверие граждан Европы к медицинским организациям и помешать борьбе с инфекцией COVID-19, пишет РБК.