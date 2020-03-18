Число случаев заболевания COVID-19 в РФ увеличилось до 147

Инфицированные недавно вернулись из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу.

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в России сообщил, что в стране за сутки выявили 33 новых случая заражения инфекцией COVID-19. Отмечается, что из них 31 зафиксировали в Москве, и по одному - в Томской и Новосибирской областях. Все госпитализированные недавно вернулись из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу.

Таким образом, на сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировали 147 случаев заболевания инфекцией COVID-19, пишет РИА Новости.