Президент считает, что 70% россиян принадлежит к среднему классу

К среднему классу принадлежат люди, доходы которых в 1,5 раза превышают МРОТ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что более 70% российских граждан относятся к среднему классу. Такой вывод глава государства сделал на основе методики оценки Всемирного банка, согласно которой к среднему классу принадлежат люди, чьи доходы в 1,5 раза превышают МРОТ. Кроме того президент РФ подчеркнул, что задача правительства заключается в увеличении доходов данной категории граждан страны, а также в укреплении их положения. Об этом глава государства заявил в интервью в рамках проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".