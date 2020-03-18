Президент считает, что 70% россиян принадлежит к среднему классу
К среднему классу принадлежат люди, доходы которых в 1,5 раза превышают МРОТ.
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что более 70% российских граждан относятся к среднему классу. Такой вывод глава государства сделал на основе методики оценки Всемирного банка, согласно которой к среднему классу принадлежат люди, чьи доходы в 1,5 раза превышают МРОТ. Кроме того президент РФ подчеркнул, что задача правительства заключается в увеличении доходов данной категории граждан страны, а также в укреплении их положения. Об этом глава государства заявил в интервью в рамках проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".
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Как может управлять страной неадекватный человек,уму непостижимо,сколько можно его терпеть,настоящие патриоты где вы? 15 тысяч руб-это средний класс,в США,один час работы стоит 7 $,-это считаются очень бедные люди и никак не средний класс,а получается что надо проработать два дня,ав России месяц. Хуже ничего нет когда у власти выжившие из ума,циничные,деспотичные уроды.
1. жоржик. не моё:"Критерием принадлежности к среднему классу в 2015 году являлись свободные располагаемые финансовые средства (годовой доход) на 1 взрослого человека от $10 000 до $100 000 (отличается в разных странах). Так, в Швейцарии принадлежность к среднему классу, согласно этому отчёту, определялась годовым доходом на 1 взрослого человека в $72 900, в США — $50 000, в Китае — $28 000, в России — $18 000. - Согласно отчёту «Global Wealth Report 2015» швейцарского банка Credit Suisse; 2. моё раньше и в другом месте