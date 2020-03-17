Президент подписал указ о голосовании по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено президентом России на 22 апреля, но дата может быть изменена из-за коронавируса.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, голосование по внесению поправок в Конституцию РФ назначено на 22 апреля. Эту дату своим указом утвердил глава России Владимир Путин. Тем не менее, Песков подчеркнул, что дата может быть изменена в зависимости от того, какая ситуация сложится в России с коронавирусом. Пресс-секретарь президента особо отметил, что готовя мероприятия по голосованию, власти, в первую очередь, будут обращать внимание на охрану здоровья и безопасность россиян, пишет ТАСС.