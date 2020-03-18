Российские школы уходят на каникулы до 12 апреля
Для учащихся школ будет организован и постоянно поддерживаться формат дистанционного обучения.
В школах России сс 23 марта по 12 апреля объявляются каникулы. Причиной этого, как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, стала угроза распространения коронавирусной инфекции СOVID-19. При этом, как он уточнил, будет организован и постоянно поддерживаться формат дистанционного обучения учащихся школ.
С сообщением выступил и врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. В частности, по его словам, будет перенесена досрочная сдача Единого госэкзамена (ЕГЭ). Она состоится в основное время – соответствующий приказ был направлен в Минюст. В ближайшее время его утвердят и направят в регионы.
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