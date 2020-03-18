Российские школы уходят на каникулы до 12 апреля

Для учащихся школ будет организован и постоянно поддерживаться формат дистанционного обучения.

В школах России сс 23 марта по 12 апреля объявляются каникулы. Причиной этого, как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, стала угроза распространения коронавирусной инфекции СOVID-19. При этом, как он уточнил, будет организован и постоянно поддерживаться формат дистанционного обучения учащихся школ.

С сообщением выступил и врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. В частности, по его словам, будет перенесена досрочная сдача Единого госэкзамена (ЕГЭ). Она состоится в основное время – соответствующий приказ был направлен в Минюст. В ближайшее время его утвердят и направят в регионы.