В Санкт-Петербурге у 300 человек подозревают коронавирус COVID-19

Тем не менее, за минувшие сутки с признаками ОРВИ из больницы медики выписали 26 человек, госпитализировали 78.

В санкт-петербургской клинической инфекционной больнице им. Боткина на данный момент пребывает 303 человека, у которых подозревают коронавирус, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение городского оперативного штаба. Как уточняется, состояние пациентов удовлетворительное, случаев тяжелых заболеваний не зафиксировано. За минувшие сутки с признаками ОРВИ из больницы выписали 26 человек, госпитализировано 78.

На днях губернатор Петербурга Александр Беглов поставил подпись под постановлением о мерах, направленных против распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). В частности, были запрещены массовые мероприятия. Аналогичные меры были предприняты и в других российских регионах.