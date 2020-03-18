Товарооборот между Россией и Северной Кореей вырос на 40%

Уровень торговли между странами вырос на $47,9 млн, что на 40,6% больше, чем на год раньше.

Товарооборот между Россией и КНДР за прошлый год вырос больше чем на сорок процентов. Как пишет Газета.ру, информация об этом поступила от агентства «Ренхап». СМИ ссылается на Международный торговый центр (ITC). Так, уровень торговли между странами увеличился на $47,9 млн, то есть, на 40,6% больше, чем в 2018 году.

Если говорить более подробно, то импорт товаров КНДР из России составил $44,9 млн, из которых $27,2 млн – это нефтепродукты. Вместе с этим экспорт из Северной Кореи в Россию достиг $3 млн, из которых $1,6 млн – музыкальные инструменты.