Правительство и Банк России вводят меры для поддержки экономики

Кабмин займется мерами бюджетной и экономической политики, а Банк РФ позаботится о ликвидности в банковской и финансовой сфере.

Правительство и Банк России планируют ввести пакет мер, направленных на поддержку экономики страны для минимизации негативных последствий в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство RT со ссылкой на официальный ресурс кабмина.

Отмечается, что правительство займется мерами бюджетной и экономической политики, а Банк РФ позаботится о ликвидности в банковской и финансовой сфере. В частности, российские туристические компании до конца текущего года освободят от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" и в фонды персональной ответственности. Банковским организациям ослабят требования для того, чтобы предоставить им дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства медицинского оборудования и лекарственных препаратов.