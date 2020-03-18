Владимир Путин приедет в Севастополь в годовщину «крымской весны»

В крымском регионе президент России пробудет два дня.

Российский лидер Владимир Путин приедет в Севастополь с двухдневной поездкой, чтобы провести там шестую годовщину присоединения Крыма к России, сообщает РИА Новости. В среду глава РФ проведет в Севастополе встречу с общественниками, а также примет участие в церемонии вручения госнаград строителям Крымского моста. Кроме этого, запланированы встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Напомним, что в марте 2014 года по итогам референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя заявили о своем желании войти в состав России.