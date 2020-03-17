Песков опроверг сообщения об обращении президента к нации

Ранее в СМИ сообщали, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ могут перенести на 12 июня или 13 сентября.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не готовит обращение ко всем жителям страны в связи с переносом даты всенародного голосования по поправкам в Конституцию из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Также он добавил, что пока не известны сроки подписания главой государства указа с датой голосования по изменениям в основной закон РФ.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что президент якобы готовит обращение к нации, в котором Владимир Путин должен объявить о переносе всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ на 12 июня или 13 сентября из-за коронавируса, пишет ТАСС.