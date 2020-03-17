В мэрии Москвы опровергли возможное закрытие столицы на карантин

Информация о закрытии Москвы на карантин не соответствует действительности и является ложью.

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова опровергла информацию, распространенную некоторыми СМИ о том, что в Москве может быть введен жесткий карантин из-за коронавируса. Первыми об этом сообщили "Открытые известия". Ракова назвала распространенные сообщения ложью и указала, что необходимо пользоваться проверенной информацией, полученной от официальных представителей оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на территории России, пишет РБК.