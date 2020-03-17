В Москве могут ввести режим жесткого карантина из-за COVID-19

Столичные власти рассматривают возможность введения карантина, если к 20 марта в Москве число заразившихся коронавирусом резко возрастет.

Власти Москвы могут ввести режим жесткого карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Уточняется, что такая мера будет принята, если к 20 марта в столице число заразившихся инфекцией COVID-19 резко возрастет.

В частности, москвичей, не задействованных в жизнеобеспечении города, могут перевести на удаленную работу. Также столичные власти изучают возможность закрытия общественного транспорта, включая метро, и ограничение сообщения с другими российскими регионами. Помимо этого в Москве могут сократить время работы магазинов, торговых центров, ресторанов, баров и кафе. Что касается предоставления государственных услуг в МФЦ, они будут переведены в онлайн-режим, пишет РБК.