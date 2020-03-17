Путин оценил ситуацию с распространением COVID-2019 в России

Лидер РФ попросил россиян отнестись с пониманием к принятым мерам по борьбе с коронавирусом.

В целом ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране находится под контролем. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. Помимо этого он попросил российских граждан отнестись с пониманием к принятым мерам по борьбе с COVID-2019. Также глава государства отметил, что такая внешняя угроза не могла не затронуть Российскую Федерацию, так как сейчас люди активно перемещаются из одной страны в другую. Владимир Путин добавил, что благодаря оперативно принятым мерам на федеральном и региональном уровнях в стране удалось сдержать массовое распространение коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.