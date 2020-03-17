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Австралийские ученые собираются приступить к испытанию двух препаратов для лечения COVID-19

17.03.2020 21:04
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Австралийские ученые собираются приступить к испытанию двух препаратов для лечения COVID-19

Ученые присматриваются к дуэту лекарств, которые могут оказаться эффективными против COVID-19. Исследователи могут начать набор пациентов для клинических испытаний уже в конце этого месяца.

Профессор Дэвид Патерсон, директор Центра клинических исследований Квинслендского университета, сообщил австралийскому новостному порталу News.com.au о том, что его лаборатория планирует испытать два препарата для лечения пациентов с COVID-19.

Один из препаратов используется для лечения пациентов с ВИЧ, а другой, известный как хлорохин, лечит малярию. По словам исследователей, несмотря на то, что оба лекарственных препарата были в значительной степени вытеснены медикаментами нового поколения, они могут найти новую жизнь в борьбе против нового коронавируса.

Известно, что два этих препарата уже уничтожили новый коронавирус в пробирках. Кроме того была получена предварительная информация из КНР и других стран, согласно которой хлорохин можно использовать как часть эффективного противовирусного терапевтического лечения пациентов с COVID-19. По словам профессора Патерсона, одно из лекарств было использовано для лечения людей с положительным тестом на COVID-19 в Австралии, что привело к их полному выздоровлению.

Патерсон совместно с командой исследователей намерен собрать более точные данные, чтобы приступить к набору добровольцев для клинических испытаний в ближайшие несколько недель, чтобы выяснить, как использовать препараты для лечения инфекционного заболевания.

«Мы намерены провести масштабное клиническое исследование в Австралии, в котором будет задействовано 50 больниц, и мы собираемся сравнить воздействие препаратов по отдельности с применением их в комбинации», – уточнил Патерсон.

Заметим, это не единственная группа исследователей, изучающая потенциал данных лекарств. Известно, что ученые из Китая уже опубликовали некоторые результаты, которые предполагают, что хлорохин, наряду с противовирусным препаратом ремдесивир (remdesivir), может использоваться для лечения пациентов с COVID-19, пишет iflscience.com.

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