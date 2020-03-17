Президент отреагировал на повышение цен на бензин

Стоимость марки топлива АИ-92 за год выросла на 10,44%.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на совещании с членами правительства, поручил министрам держать цены на бензин под контролем. Также он удивился повышению стоимости марки топлива АИ-92, которая за год выросла на 10,44%. Глава государства отметил, что это произошло в условиях резкого падения цен на нефть. В связи с этим, Владимир Путин призвал правительство держать данный вопрос под контролем, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Россия и ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти из-за распространения коронавирусной инфекции по всему миру, в результате чего цена на сырье упала почти в два раза.