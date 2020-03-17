Президент отреагировал на повышение цен на бензин
Стоимость марки топлива АИ-92 за год выросла на 10,44%.
Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на совещании с членами правительства, поручил министрам держать цены на бензин под контролем. Также он удивился повышению стоимости марки топлива АИ-92, которая за год выросла на 10,44%. Глава государства отметил, что это произошло в условиях резкого падения цен на нефть. В связи с этим, Владимир Путин призвал правительство держать данный вопрос под контролем, пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что Россия и ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти из-за распространения коронавирусной инфекции по всему миру, в результате чего цена на сырье упала почти в два раза.
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Если учесть , что сейчас продают бензин произведённый не ранее купленной и добытой полгода назад нефти ( добыть, доставить на завод переработки нефтепродуктов,переработать,продать оптом бензин,доставить до места продажи в розницу,продать мелким оптом,отгрузить на заправку) конечная цена бензина = сумме всех затрат производителей и перевозчиков с владельцами баз нефтепродуктов + маржа дохода,то получается,что цена бензина может начать меняться в ту или другую сторону только к лету.А тут =,как у тех таксистов которые пользуясь критической обстановкой взвинтили цену на доставку пассажира до аэропорта в 3,4,5 раза.Спрашивать с продавцов надобно чего это цена бензина увеличивается именно сейчас и именно увеличивается?