Глава Сбербанка рекомендует отказаться от наличных денег

Герман Греф считает, что в сложившейся ситуации нужно использовать бесконтактные платежи.

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе интернет-конференции для журналистов рекомендовал российским гражданам как можно меньше пользоваться наличными деньгами в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. По его словам, в сложившейся ситуации лучше всего использовать бесконтактные платежи, пишет РИА Новости.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила, что на сегодняшний день в стране зарегистрировали 114 случаев заражения коронавирусом.