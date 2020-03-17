Мировые цены на нефть продолжают расти

Фьючерс апреля WTI подорожал на 5,10%, а фьючерс мая нефти Brent – на 5,23%, до отметки 31,17 доллара за баррель.

После обрушения, которое произошло в понедельник, мировые цены на нефть вернулись к росту. Как передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов, нефти Brent и WTI выросли в цене больше чем на пять процентов. На 4.02 мск фьючерс апреля WTI прибавил 5,10%, поднявшись до 30,48 доллара за баррель. Фьючерс мая нефти Brent поднимается на 5,23%, до отметки 31,17 доллара за баррель.

Как сообщалось, в понедельник цена нефти Brent обновила минимум больше чем за четыре года, потеряв в стоимости больше чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость нефти WTI уменьшилась на 10%.