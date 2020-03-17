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Русский космос

Число случаев заболевания COVID-19 в РФ увеличилось до 114

17.03.2020 16:45
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Число случаев заболевания COVID-19 в РФ увеличилось до 114

Ранее глава ВОЗ объявил о начале пандемии коронавируса.

Заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что на данный момент в Российской Федерации зафиксировали 114 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Также она отметила, что 10 россиян заразились уже в стране, пишет РИА Новости.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявил о начале пандемии инфекции COVID-19.

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