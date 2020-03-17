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Президент поручил Генпрокуратуре и ФАС следить за ценами на продукты

17.03.2020 16:35
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Президент поручил Генпрокуратуре и ФАС следить за ценами на продукты

Владимир Путин призвал прокуратуру и ФАС активно бороться с необоснованным завышением цен на продукты.

Глава Российской Федерации Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отслеживать необоснованное повышение цен на продукты из-за распространения коронавирусной инфекции, а также бороться с подобными правонарушениями.

Кроме того Владимир Путин подчеркнул, что эта поставленная задача является конкретной, над которой нужно активно работать, пишет РИА Новости.

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