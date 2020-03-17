Россиян попросили не опустошать полки магазинов из-за COVID-19

Валентина Матвиенко заявила, что "продукты есть, будут, и в этом смысле нет проблем".

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко призвала российских граждан не поддаваться панике, а также не опустошать полки магазинов из-за угрозы распространения инфекции COVID-19. Она заверила, что продукты будут.

"Продукты есть, будут, и в этом смысле нет проблем", - заявила Матвиенко.

Кроме того председатель СФ напомнила, что в разные кризисные периоды жители многих стран начинали массово скупать крупы, муку, сахар, соль и другие товары, однако потом они выбрасывались, так как истекал срок их годности, пишет РИА Новости.