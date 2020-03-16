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Русский космос

Собянин ввел новые ограничения из-за COVID-19

16.03.2020 18:23
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Собянин ввел новые ограничения из-за COVID-19

В столице до 10 апреля запрещено проводить массовые мероприятия численностью более 50 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение ввести новые ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В частности, в столице запрещено проводить массовые мероприятия численностью более 50 человек. Соответствующая мера будет действовать до 10 апреля. Кроме того москвичам старшего возраста рекомендуют максимально ограничить контакты с внешним миром и не покидать квартиру без необходимости. Также в российской столице с 21 марта по 12 апреля будут закрыты школы и учреждения дополнительного образования, пишет "Лента.ру".

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