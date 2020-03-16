Цена нефти продолжает падать

Стоимость нефти марки Brent составляет $29,52 за баррель.

В понедельник, 16 марта, цена нефти марки Brent упала ниже $30: сейчас ее стоимость составляет $29,52 за баррель. Отмечается, что это произошло впервые с января 2016 года. Об этом передает издание ТАСС, ссылаясь на данные торговой площадки.

Уточняется, что из-за снижения цен на нефть российская валюта дешевеет по отношению к доллару и евро. На сегодняшний день курс американской валюты установился на уровне 75,25 рубля, а европейской - 83,78 рубля.