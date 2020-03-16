КС признал законным проект поправок в Конституцию РФ

Всенародное голосование по поправкам в основной закон России должно состояться 22 апреля.

Конституционный суд (КС) Российской Федерации признал, что проект поправок в Конституцию соответствует основному закону страны. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на официальный ресурс КС.

Таким образом, изменения в Конституцию РФ, одобренные всеми регионами страны, выходит на всенародное голосование, которое должно состояться 22 апреля текущего года. Если больше половины российских граждан проголосует за поправку, соответствующий законопроект окончательно вступит в силу.