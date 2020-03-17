В России начнут делать тесты на коронавирус

Исследование на заболевание COVID-19 будет платным, однако стоимость анализа пока не известна.

В течение ближайшего месяца в Российской Федерации начнут проводить тесты на наличие коронавируса, которое вызывает заболевание COVID-19. Уточняется, что соответствующие анализы будет делать частная медицинская компания "Инвитро".

Тест на наличие коронавируса будет платным, однако точная стоимость услуги пока не известна. Через 2-3 дня россиянин сможет получить результаты анализа. Точный список офисов "Инвитро", готовых к проведению исследования на заболевание COVID-19, будет известен позднее, пишет РБК.