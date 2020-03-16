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Ученые США приступили к тестированию вакцины против COVID-19 на людях

16.03.2020 21:43
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Ученые США приступили к тестированию вакцины против COVID-19 на людях

Американские исследователи сделали первый шаг на пути к победе над коронавирусом. В Вашингтонском научно-исследовательском институте в Сиэтле приступили к тестированию экспериментальной вакцины против коронавируса на добровольцах.

Ученые из Вашингтонского научно-исследовательского института Кайзера Перманенте в Сиэтле, осторожно взявшись за руку, начинают тревожно ожидаемое исследование первой стадии потенциальной вакцины против COVID-19, разработанной в рекордно короткие сроки после того, как новый коронавирус из Китая и разнесся по всему миру.

«Сейчас мы - команда против коронавируса», - сказала накануне эксперимента руководитель исследования доктор Лиза Джексон. «Каждый хочет сделать все возможное в этой чрезвычайной ситуации».

Введение вакцины первому пациенту положило начало серии исследований на людях, необходимых для доказательства того, безопасны ли созданные вакцины и могут ли они работать.

«Даже если исследование будет успешным, вакцина будет недоступна для широкого использования в течение 12-18 месяцев», - сказал доктор Энтони Фаучи из Национального института здравоохранения США, не принимающий участие в исследовании.

Новая экспериментальная вакцина с кодовым названием mRNA-1273 была разработана NIH и Массачусетской биотехнологической компанией Moderna Inc. Нет никаких шансов, что участники могут заразиться от прививок, поскольку они не содержат самого коронавируса.

Это не единственная потенциальная вакцина в разработке. Десятки исследовательских групп по всему миру стремятся создать вакцину против COVID-19. Ожидается, что другой препарат, выдвинутый Inovio Pharmaceuticals, в следующем месяце начнет тестироваться в США, Китае и Южной Корее.

Начало первых исследований на людях, является важным событием для ученых, но доктор Джексон назвала настроение своей команды «подавленным». Они работали круглосуточно, готовя исследование в той части США, которая рано и сильно пострадала от вируса.

По ее словам, некоторые из тщательно отобранных в исследовании здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет получат более высокие дозы, чем другие, чтобы проверить, насколько сильными должны быть прививки. Ученые проверят наличие любых побочных эффектов и возьмут образцы крови, чтобы проверить, активизирует ли вакцина иммунную систему, в поисках обнадеживающих признаков.

«Мы не знаем, будет ли эта вакцина вызывать иммунный ответ или будет ли она безопасной. Вот почему мы проводим испытания», - подчеркнула Джексон. «В настоящее время мы находимся не на той стадии, когда было бы возможно или разумно дать экспериментальную вакцину населению».

И поскольку вакцины вводятся миллионам здоровых людей, требуется время, чтобы протестировать их в достаточно больших количествах, чтобы обнаружить необычные побочные эффекты, предупредил д-р Нельсон Майкл из Научно-исследовательского института Уолтера Рида, который разрабатывает другой вариант вакцины.

«Наука может идти очень быстро, но, во-первых, не навреди, верно?» - подчеркнул он.

Исследовательский институт в Сиэтле является частью правительственной сети центров, которые проводят испытания всех видов вакцин, и был выбран для исследования вакцины против коронавируса.

Ученые обследовали десятки людей в поисках тех, у кого нет хронических проблем со здоровьем и которые в настоящее время не болеют. Участникам будет выплачиваться 100 долларов за каждое посещение клиники в ходе исследования, пишет MedicalXpress.

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