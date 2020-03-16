Доллар может подорожать до 97 рублей

Аналитики предупреждают, что дальнейшее падение котировок на фондовом рынке США приведет к обесцениванию валют развивающихся стран.

По мнению аналитиков издания Bloomberg, если в результате распространения коронавируса котировки на фондовом рынке США продолжат показывать падение, оно может достичь уровня мирового кризиса 2007-2008 годов. При этом, валюты стран с развивающейся экономикой серьезно потеряют в цене, в частности, стоимость российского рубля может опуститься, в среднем, на 30%. Доллар при этом будет стоить порядка 97 рублей, пишет РБК.